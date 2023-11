Lavoro | Istat | a ottobre +27 mila occupati | tasso sale al 61 | 8%**

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 novembre 2023) Roma, 30 nov. - (Adnkronos) - Aè cresciuto il numero degliaumentato dello 0,1% rispetto al mese precedente, pari a un incremento di 27unità. Lo comunica l'aggiungendo che ildi occupazioneal 61,8% (+0,1 punti). Su base annua l'incremento è del 2,0% (+458unità). L'aumento annuo coinvolge uomini, donne e tutte le classi d'età, a eccezione dei 35-49enni per effetto della dinamica demografica negativa: ildi occupazione, che nel complesso è in aumento di 1,2 punti percentuali,anche in questa classe di età (+0,8 punti) perché la diminuzione del numero di35-49enni è meno marcata di quella della corrispondente popolazione complessiva. Confrontando il ...