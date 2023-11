Lavoro | “Buone pratiche in edilizia” | posticipato il termine di adesione al bando

Funziona proprio come un asilo - comprese mensa e nanna. Proprio come i bambini - i cani socializzano e si divertono - migliorando il proprio comportamento. E i genitori - ops! - proprietari possono tornare a riprenderli dopo il lavoro - certi di averli lasciati in buone mani. Abbiamo curiosato in una realtà milanese - ma ne stanno nascendo in tutta Italia