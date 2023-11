Lavoretti di Natale con la pasta | tante idee fai da te per i bambini

Leggi su donnaup

(Di giovedì 30 novembre 2023) Per coinvolgere idurante le decorazioni dipuoi creare insieme a loro degli addobbi fatti con dellascaduta. Se hai dellascaduta puoi utilizzarla con i più piccoli di casa per creare delle decorazioni perfette per le feste di. Così facendo stimolerai la loro creatività e inoltre riusciranno a capire che da un buon lavoro di riciclo è possibile creare tutto ciò che si può desiderare. Con lascaduta creerainatalizie tutte diverse tra di loro. per scoprirle.dicon la: riciclo creativo perfai da te! Come già detto sopra è possibile realizzare con della ...