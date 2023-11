Lautaro Martinez candidato giocatore del mese di novembre in Serie A

Leggi su inter-news

(Di giovedì 30 novembre 2023)è stato protagonista assoluto anche a. LaA lo riconosce, infatti è tra i candidati per diventaredelper la seconda volta consecutiva. PLAYER OF THE MONTH – Neldiha segnato due gol di fondamentale importanza per l’Inter, due gol tra l’altro fantastici. Il primo è arrivato contro l’Atalanta con un tiro a giro perfetto dal lato sinistro dell’area di rigore ed è stato decisivo per il successo nerazzurro a Bergamo. Il secondo è stato quello di domenica scorsa con la Juventus, in anticipo su Federico Gatti con un movimento da punta di altri tempi. L’argentino in campionato si è fermato solo con il Frosinone, segnando però in Champions League ...