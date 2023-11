Laura Pausini | addio solito trench | la sua versione in rosa è facilissima da copiare e riesce a valorizzare ogni fisico

(Di giovedì 30 novembre 2023) Stanca del? Copia l’idea super cool di: unche sta bene a tutte e valorizzaforma del corpo.ha stupito ancora una volta. Il 27 ottobre 2023, dopo cinque anni di registrazioni e di duro lavoro, ha rilasciato sulle piattaforme di streaming il suo nuovo album Anime parallele. La presentazione è avvenuta in grande stile durante la puntata dei Live di X Factor. Ciò però che ha stupito di più, oltre al mashup in cui ha proposto molti dei suoi numerosi successi, è stata la sua scelta di stile. La, che l’anno prossimo festeggerà i suoi 50 anni, si è presentata sul palco con indosso un. Che ha ...

√ Tedua annuncia il tour estivo 2024

Capo Plaza e la produzione di Shune e il campionamento della hit diVisita il sito di www.busforfun.com e verifica se il tuo concerto preferito è raggiungibile con i Bus del ...

Laura Pausini: "Ho un problema al cuore da quando ero piccola" TGCOM

Quando da giovanissima Laura Pausini firmò il contratto con Warner: “Tu sarai la musica del futuro” RaiNews

Elodie e la gonna con lo spacco (vertiginoso): «La tengo como todas». Poi scherza sulla somiglianza con Joao Mario

Il tour di Elodie nei palazzetti italiani prosegue a gonfie vele. Lo show "bollente" della cantante romana sta ottenendo larghi consensi da parte di critica e pubblico, ma non manca ...

Elodie travolta dalle critiche per l’abito vedo non vedo indossato sul palco. Lei risponde citando la Pausini

Il tour sold out nei palazzetti di Elodie fa parlare e non solo per le performance dell'artista. Sui social pioggi di critiche per gli abiti ...