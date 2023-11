Laura Iucci di UNHCR | “Cifra record di persone in fuga e questo è il momento più difficile”

Leggi su dilei

(Di giovedì 30 novembre 2023) Oltre 114 milioni dinel mondo sono inda guerre e violenze, e tra queste, 4,7 milioni si preparano a un inverno estremamentein luoghi come l’Ucraina, la Siria e l’Afghanistan, dove molte famiglie lottano per proteggersi dal freddo, trovare rifugio e cibo, a causa dei crescenti prezzi dell’energia e delle materie prime. Lo attesta il recente rapporto “Mid-Year Trends” dell’che lancia la campagna “Fai sentire il tuo calore” con l’obiettivo di raccogliere fondi per fornire assistenza vitale a quasi 5 milioni diin 8 paesi., direttrice della raccolta fontiItalia, ci ha spiegato quali sono le emergenze più pressanti in vista dell’inverno per le milioni diin ...