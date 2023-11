L' aiuto erogato per i pensionati in difficoltà prevede un contributo variabile di anno in anno e stabilito in base al costo della vita

Leggi su iodonna

(Di giovedì 30 novembre 2023) L’Assegno Sociale è una misura di sostegno al reddito creata per i cittadini con gravi problemi economici quando raggiungono l’età pensionabile. Sostituisce la precedente pensione sociale cheva uneconomico per la terza età, destinato a coloro a cui non spettava un trattamento pensionistico sufficiente a garantire un normale tenore di. Per averne diritto bisogna soddisfare i requisiti previsti dalla normativa e farne domanda all’Inps. L’assegno sociale è cumulabile anche con il trattamento pensionistico e l’importo da dicembre 2023 è aumentato per effettonuova rivalutazione. Allo stesso tempo sono stati aggiornati anche i requisiti. ...