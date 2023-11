(Di giovedì 30 novembre 2023) Milano, 30 novembre 2023. Fondata da Giuseppenel 1976,è un’azienda italiana che realizza, totalmente “in”. Propone un’ampia selezione di mobili che si distinguono per lo speciale design modulare, concepiti per adattarsi a tutte le zone dell’abitazione, ma anche a contesti destinati alla collettività, quali alberghi e negozi.

LAGO - soluzioni d'arredo “Made in Italy” contemporanee e ricercate - che esaltano l'unicità di ogni contesto

Turismo sul Lago di Como, i numeri di un'estate kolossal: hotel, case vacanza, trasporti. Vertice in Provincia sul 2024

...ha rappresentato una sfida logistica per far fronte alla quale sono allo studio diverse. '... su una sempre maggiore integrazione tra il trasporto via, quello su gomma e quello su binari, ...

LAGO, soluzioni d'arredo “Made in Italy” contemporanee e ricercate ... il Bollettino

Il design italiano di Lago per Lexé a New York Nordest Economia

LAGO, soluzioni d’arredo “Made in Italy” contemporanee e ricercate, che esaltano l’unicità di ogni contesto

Milano, 30 novembre 2023. Fondata da Giuseppe Lago nel 1976, LAGO è un’azienda italiana che realizza ricercate soluzioni d’arredo, totalmente “Made in Italy”. Propone un’ampia selezione di mobili che ...

Sei paesi e pochissimi medici: tutti all’ambulatorio di Gera

L’Ats della Montagna ha attivato un ambulatorio medico temporaneo a Gera per far fronte a una carenza di medici di base che, da progressiva, è divenuta vera e propria emergenza.