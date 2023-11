La trovata per evitare i danni del crollo | cosa spunta sotto la torre di Bologna

Leggi su iltempo

(Di giovedì 30 novembre 2023) Oggi prende il via l'operazione volta a salvare laGarisenda, attualmente a rischio. I lavori, che rappresentano la prima fase di un ambizioso progetto di messa in sicurezza, sono iniziati dopo accurati sopralluoghi finalizzati alla verifica deiservizi e alla rimozione dei quadri elettrici. Il primo passo di questa cruciale operazione è la posa di contenitori e di una rete metallica di protezione. Due imprese, la Modena Ingegneria Srl e la Fagioli spa, sono coinvolte nell'operazione, con la direzione operativa delle strutture affidata all'ingegnere Gilberto Dellavalle, esperto conoscitore della Garisenda e dell'Asinelli. L'ingegnere Luca Lenzi ricoprirà il ruolo di coordinatore della sicurezza. La Fagioli sarà responsabile della realizzazione di un "recinto" progettato per contenere eventuali detriti in caso ...