La storia di Gregorio | salvato due volte | dalla Polonia all’Italia e ritorno

(Di giovedì 30 novembre 2023) Anche la solitudine uccide. Tanto quanto una malattia. Ne sa qualcosa, un senzatetto di 49 anni, originario dellache recentemente, a Viareggio, ha affrontato faccia a faccia il destino. Uscendone vincitore, per ben due. L’uomo, infatti, ha rischiato di morire in strada. La stessa strada che l’ha adottato, e per anni è stata la sua casa. Un giaciglio di cartone sotto il portico di un cantiere navale nel cuore della Darsena produttiva, dove il lusso dei grandi yacht cresce nelle mani degli operai. E proprio in un notte d’agosto, quando tutto poteva finire, per, grazie ad un catena di solidarietà, è cominciata una seconda vita. Pochi giorni fa ha ritrovato il suo Paese, la sua casa, e ha riabbracciato la madre dopo una distanza, fisica ed emotiva, che li ha tenuti separati per un tempo ...