(Di giovedì 30 novembre 2023) Con queste parole, l'avvocato Boo Prelevi si è rivolto al Presidente serbo Aleksandar Vui in una lettera aperta pubblicata sul quotidiano di opposizione Danas . Prelevi ha inquadrato in maniera ...

La Serbia si prepara alle elezioni politiche

In 3 sorsi - In un clima politico rovente, lasiad andare alle urne il prossimo 17 dicembre. Il Presidente Vui è alla ricerca di un ampio consenso che gli permetta di continuare e governare e di mettere a tacere le opposizioni. 1. ...

La Serbia si prepara alle elezioni politiche | Il Caffe Geopolitico Il Caffè Geopolitico

Volandri si prepara alla grande sfida: "Sinner-Nole sarà una partita a scacchi" La Gazzetta dello Sport

Pallavolo Cev F – Reale Mutua Chieri maramalda in Serbia

In un’ora tonda tonda di gioco, lasciando solo 36 punti alle sue avversarie, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si aggiudica l’andata degli ottavi di finale della Cev femminile, imponendosi in Serbia in ...

Rai Sport Diretta Live: Coppa Davis 2023 Semifinale - ITALIA vs Serbia | Sabato 25 Novembre Rai 2

Rai Sport Diretta Live: Coppa Davis 2023 Semifinale - ITALIA vs Serbia | Sabato 25 Novembre Rai 2, In vista del weekend, Sabato 25 Novembre 2023, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva ...