La Scuola del Calcio pronta a ripartire dal 15 aprile 2024 per formare i professionisti del calcio del futuro!

Fare un film su Napoleone non è un’impresa per tutti i registi perché significa confrontarsi con un personaggio iconico, con una pagina cruciale ... (ecodibergamo)

Il falso appello alla Scuola Holden e le inutili smentite nell’era della postverosimiglianza

Non so come, fino a due mesi fa, rispondessi ai messaggi che contenevano link a notizie assurde, messaggi che come tutti voi ricevo a decine ogni ... (linkiesta)