La Roma dice grazie a Lukaku | pareggio col Servette ma qualificazione!

Leggi su inter-news

(Di giovedì 30 novembre 2023) La trasferta a Ginevra finisce relativamente bene per la, che pur subendo ildelconquista comunque la qualificazione in Europa League. Protagonista. QUALIFICAZIONE –, sfida valida per il quinto turno della fase a gironi di Europa League, termina 1-1. La squadra di José Mourinho passa in vantaggio allo scoccare dei primi venti minuti e lo fa con l’ex Inter Romelu. Il gol è anche opera di Llorente, che entra in area palla al piede e serve un buon assist al compagno belga. Dopo l’intervallo, però, la squadra svizzera prova a dare fastidio ai giallorossi e ci riesce al 50?. L’azione delparte da destra e, dopo la sponda di Bedia, termina col tocco in rete di Svilar. Zeki Celik prova, sulla linea, ...