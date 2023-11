“La risposta all' occupazione di Gaza” Traballa la tregua | la rivendicazione di Hamas

Leggi su iltempo

(Di giovedì 30 novembre 2023)ha rivendicato la responsabilità dell'attacco a Gerusalemme. I terroristi palestinesi hanno affermato che due uomini armati del gruppo hanno sferrato l'attacco a una fermata dei bus. In un messaggiodichiara che «l'operazione» è una «naturale ai crimini senza precedenti commessi dall'», con chiare accuse a Israele per le operazioni nella Striscia di, scattate dopo il terribile attacco del gruppo nel Paese del 7 ottobre, e anche - secondo al-Jazeera - per il trattamento dei prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane.inoltre ha chiesto un' «escalation della resistenza» dopo l'attacco al Gerusalemme, che ha fatto tre morti. Vengono fatti anche i nomi degli attentatori: i fratelli Murad (38 anni) e Ibrahim (30 anni) Nemer, di Sur ...