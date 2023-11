“La riforma costituzionale indebolisce il capo dello Stato” | Gianni Letta manda Forza Italia nel panico Tajani | “Non voleva dire quello”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 novembre 2023) Lapresentata e sostenuta dal centrodestra ridurrebbe i poteri del presidente della Repubblica. A lanciare l’allarme non sono opposizioni strumentali, giornalisti di sinistra, “professoroni” o associazioni di partigiani fermi al 1948. Ma è, lo storico ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio di Silvio Berlusconi, figura di destra, exttore del Tempo – il giornale conservatore di Roma -, per anni spirito, anima e uomo-ombra del berlusconismo anche se non di, non avendo mai preso la tessera., parlando a un’iniziativa dell’associazione Progetto Città di Firenze, spiega che il rischio di riduzione del– in caso di ...