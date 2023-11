La Regione riceve le chiavi del Collana | ok all’acquisto delle attrezzature della Giano

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLo stadioè stato riconsegnato allaCampania, oggi si sono completate le operazioni di rilascio, come anticipato due settimane fa da Anteprima24. L’ex concessionariaha restituito ledell’impianto, e l’ente di Santa Lucia è stato reimmesso nel possessoaree interne. Per le aree esterne, il passaggio era avvenuto nelle scorse settimane. Fonti qualificate annunciano anche l’ok alla cessione. Ladovrebbe acquistarle dallaal 50% del loro valore di fattura Iva. Le parti avrebbero trovato l’intesa, dopo un’iniziale distanza nella trattativa. E col definitivo rientro in scena, Palazzo Santa Lucia programma le prossime tappe. Sul ...