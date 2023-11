La neve è arrivata | ma solo nelle valli Nuovo peggioramento in arrivo - Foto e video

(Di giovedì 30 novembre 2023) METEO. Come previsto la perturbazione che sta interessando il Nord Italia èanche nella nostra provincia: pioggia in città e pianura. Le previsioni per il weekend.

La neve è arrivata anche a Sordevolo

Oggi giovedì 30 novembre ha nevicato anche in Valle Elvo. Ecco in questa bellissima immagine di una lettrice lo scatto di un bosco innevato di Sordevolo. Altri scatti dai nostri lettori oggi sono ...

Neve nelle valli, ma non in pianura. La perturbazione che sta attraversando anche la nostra provincia, come previsto ha portato a precipitazioni nevose ma solo a quote sopra i 350 metri. Niente ...

Meteo 8 dicembre, vortice polare in rinforzo: ondata di gelo (e pioggia) in Europa. Ecco le previsioni

L'ultima decade del mese di novembre si mostra gelida per l'Europa a causa dell'arrivo di masse d'aria di recente origine artica. Domenica 26 è risultata essere una ...