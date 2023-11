“La nave da crociera non può attraccare | sullo scafo ci sono idroidi e cozze” | passeggeri restano a bordo una settimana in più con onde di 6 metri

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 novembre 2023) E la bellafinì guastata dalle. AlladaPacific Adventure della rinomata P&O salpata da Sydney in Australia il 20 novembre scorso è stato impedito diin Nuova Zelanda perché loera sporco. La notizia ha fatto il giro del mondo per tre motivi: il primo è che idovuti rimanere sullaunain più proprio mentre le condizioni del mare non erano delle migliori conalte 6; passata la paura è emerso che c’era una coppia che doveva celebrare il viaggio di nozze visitando i set de Il signore degli anelli in Nuova Zelanda (speriamo non divorzino); terzo ed ultimo il mancato sbarco è stato dovuto alla ...