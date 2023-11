La mutazione genetica populista del Pd di Schlein

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 30 novembre 2023) Il gruppo raccolto intorno a Ellyincarna ormai chiaramente i caratteri di una sinistra che sui giornali si definisce spesso come «radicale» o «massimalista», due termini che identificano altrettante culture politiche che però non sono azzeccatissimi – li usiamo tanto per capirci –, il massimalismo soprattutto c’entra storicamente poco e si adopera come equivalente di non riformismo. Claudia Mancina, al recente convegno dei liberal che si è tenuto come ogni anno a Orvieto, ha osservato che lo «spostamento a sinistra» del Partito democraticoiano è in realtà uno slittamentocioè, provando noi a dire in che senso, nella facile riduzione a slogan di questioni complesse, nel ritrovato mito della piazza, nello smarrimento della vocazione di governo. Attraverso due questioni si legge bene il quasi incompatibile ...