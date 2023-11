La musica a due corsie | la Gen Z nel mondo venera le donne | in Italia gli uomini

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 30 novembre 2023) Life&People.it Anche quest’anno le tendenzeli, – i brani e gli artisti che abbiamo ascoltato di più nel 2023 – più forti arrivano dalla Gen Z. Come accade ormai da decenni il pubblico più giovane si rivela il più redditizio per l’industria discografica mondiale, generando risultati altalenanti: se nelinfatti svettano Miley Cyrus e Taylor Swift, inemerge un’egemonia tutta al maschile che deve necessariamente portare ad una profonda riflessione. Ma cosa si è ascoltato di più in questo anno? Taylor Swift: l’artista più ascoltata alLa piattaforma streaming più famosa al, Spotify, alla fine di ogni anno rilascia il cosiddetto “Wrapped”, statistica accessibile a ogni singolo utente che, in estrema sintesi, riporta i brani preferiti, le ore di ascolto totali, i generi e ...