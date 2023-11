La guerra dell’Expo

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 30 novembre 2023) La Meloni esulta perché l’Europa ci pagherà la quarta rata del Pnrr, cioè quei fondi che senza Conte non avremmo mai visto. Ma che faccia tosta: fino all’altro giorno gli rimproverava di aver portato troppi soldi dall’Ue.Luisa Camelivia email Gentile lettrice, la Meloni esulta perché fino all’ultimo l’Europa ha esitato a darci i soldi, a causa di piani confusi che Bruxelles ci ha costretti a correggere ripetutamente, come questo giornale ha scritto più volte. Ne La Notizia del 18 ottobre scorso dicevo tra l’altro che a causa dei piani pasticciati l’Italia ha perso 16 miliardi, mentre la Spagna, per dirne una, ne ha ottenuti 84 in più. Eppure, la stampa in massa scrive la clamorosa fesseria secondo cui la Meloni sarebbe “stimata e rispettata in Europa” o addirittura “la donna più potente d’Europa” (vedasi l’Economist, di proprietà degli Agnelli-Elkann). Abbiamo visto quanto conta ...