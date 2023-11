La Costa nella morsa del vento. A Viareggio regge la diga di sabbia per proteggere gli stabilimenti

In ricordo delle 359 vittime - un’installazione luminosa sui ruderi della diga del Gleno

Partecipazione del Sottosegretario Tripodi al Consiglio Ministeriale dell'OSCE

...Meccanismo di Mosca per l'accertamento delle atrocità russe commesse in Ucraina o per l'analisi dell'impatto ambientale della guerra, ad esempio a seguito della distruzione delladi Kakhovka.

La Diga del Gleno si illumina per ricordare la tragedia di 100 anni fa L'Eco di Bergamo

Diga del Gleno, cent’anni di silenzio. Un disastro rimasto senza risposte Avvenire

Approvato il documento di Protezione Civile della Diga del Menta

Il Prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, ha approvato il documento di protezione civile relativo alla diga del Menta, ubicata nel Comune di Roccaforte del Greco.

Teatro: emozione a Cosenza per "Il Vajont di tutti"

Con, in aggiunta, la capacità di raccontare la tragedia del Vajont, che provocò la morte di ben 1.910 ... da Michele Renzullo nel ruolo dell'ingegnere Carlo Semenza, progettista della diga, a Selene ...