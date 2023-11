La destra sovranista si riunisce a Firenze | la Lega attacca | “La sinistra alimenta le tensioni” Intanto Wilders diserta l’evento

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 novembre 2023) La convention del gruppo parlamentare europeo Identità e Democrazia, in programma adomenica 3 dicembre, scalda il dibattito politico. Il leader della, Matteo Salvini, riunirà alla Fortezza da Basso tutta laeuropea, dai tedeschi dell’Afd ai francesi del Rassemblement national di Marine Le Pen. Ma ad animare il dibattito interno è la replica del Carroccio alle parole del sindaco di, Dario Nardella, che ha chiesto alla città di farsi sentire “con una bella iniziativa per l’Europa, la pace e la democrazia”, per protestare contro il “cantiere nero” voluto dalla. “Fino a prova contraria il nostro Paese è democratico e con libertà di espressione. Non capiamo la strategia dellache...