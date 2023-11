La delirante versione delle destre sul flop Expo

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 30 novembre 2023) Fa quasi sorridere. Ma la narrazione che si è fatta ieri dopo la notizia per la quale2030 non si terrà a Roma ma a Riyad, ricca capitale dell’Arabia Saudita, è piuttosto singolare. Da una parte, infatti, è stata riconosciuta la “vittoria” del principe saudita Mohammad bin Salman; dall’altra però nessuna parola di “rimprovero” è stata mossa per chi oggi in Italia ricopre il ruolo simile: da una parte il capo dell’Arabia, dall’altra – si direbbe – il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La narrazione che si è fatta dopo la notizia che l’2030 non si terrà a Roma ma a Riyad è piuttosto singolare Con le dovute e ovviamente fondamentali differenze, se volessimo fare un parallelismo dovremmo farlo inevitabilmente tra queste due figure. E invece non in Italia. Se per tutti Riyadh ha vinto per il lavorìo diplomatico (e anche economico) di Bin ...