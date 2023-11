La cosa migliore di Diabolik chi sei? è Lorenzo Zurzolo nei panni di un giovane re del terrore

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 30 novembre 2023)chi? è il titolo del terzo capitolo cinematografico sul ladro di Clerville diretto dai Manetti Bros. Si tratta dell’ultimo film della trilogia sul re del brivido, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e nelle sale dal 30 novembre. Il titolo è esplicativo: in questa avventura finale conosceremo il passato di, la sua adolescenza (non proprio classica), come e dove è cresciuto. I Manetti ci portano in dietro nel tempo quando un neonato fu trovato vivo su una barca di naufraghi, è l’unico sopravvissuto a una tempesta. Il piccolo non ha mai avuto una famiglia, è cresciuto sull’isola del criminale King (Paolo Calabresi) diventando un esperto in chimica, in trucchi per le auto e in droghe. E qui ha incontrato, una pantera nera imbalsamata che minacciava l’isola uccisa da ...