La Corte Suprema russa vieta il movimento Lgbt | “È un’organizzazione estremista”

(Di giovedì 30 novembre 2023) Laha confermato l’inserimento delinternazionale– una entità che in Russia non esiste – nell’elenco delle organizzazioni estremiste, come richiesto dal ministero della Giustizia in una udienza a porte chiuse. I giornalisti sono stati fatti entrare solo quando il giudice Oleg Nefedov ha annunciato la sua decisione. Il ministero della Giustizia aveva presentato la richiesta lo scorso 17 novembre In Russia è severamente punito, per le persone dello stesso sesso, scambiarsi effusioni in pubblico. Si rischiano multe e nel peggiore dei casi la deportazione. Il primo gay pride in Russia si è svolto nel 2006 e si è concluso con numerosi arresti. Laeuropea dei diritti dell’uomo ha sanzionato il Paese per violazione dei diritti umani. La ...