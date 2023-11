La confessione choc di Selvaggia Lucarelli | “Mi ha dato della tr**a”

Leggi su tvzap

(Di giovedì 30 novembre 2023) Personaggi TV.è una delle protagoniste indiscusse di Ballando con le stelle, forse più dei concorrenti stessi. Con il suo carattere forte e deciso riesce a farsi amare ed odiare allo stesso tempo. Anche in questa edizioneè riuscita a litigare con buona parte del cast dello show di Milly Carlucci, in particolare con Teo Mammucari. Nonostante le critiche a volte pesanti, latiene saldamente il suo posto in cattedra, anche se, secondo alcune indiscrezioni, alla finepassata edizione era sul punto di lasciare. Perché è rimasta? Lo spiega lei. Leggi anche: “Si sono lasciati, ho pianto una settimana”., la triste notizia in famiglia Leggi anche: “Ho una malattia rara”. L’annuncio...