La Comunità Montana del Fortore | installato l’albero della solidarietà a corso Garibaldi

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAnche quest’anno, ladelha inteso donare un maestoso albero di Natale alla Croce Rossa Italiana per l’installazione lungo ildi Benevento. Facendo seguito ad una richiesta del presidente del Comitato provinciale di BeneventoCRI, Giovanni De Michele, la Giunta Esecutiva dell’ente montano ha aderito all’iniziativa dell’“Albero” finalizzata alla raccolta dei doni per i bambini delle famiglie in difficoltà. “Abbiamo provveduto alla donazione di un imponente abete di circa 6 metri – spiega il presidenteFortorina Zaccaria Spina – con le radici inzollate, così che, con le dovute precauzioni, ...