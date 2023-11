La Capanna di Natale de L’Eco di Bergamo | 70 anni di solidarietà

Leggi su ecodibergamo

(Di giovedì 30 novembre 2023) LA TRADIZIONE . È nel cuore di ogni bergamasco da settant’, e come ogni bergamasco in settant’ha cambiato volto. La tradizionaledideditorna in Piazza Vittorio Veneto con una novità: accoglierà anche due angioletti in legno a misura di bambino, scolpiti appositamente da Enus Milesi nel suo laboratorio di Isola di Fondra.