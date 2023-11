La birra italiana è buona? Altroché Ecco tutti i numeri | dai concorsi all’export

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 novembre 2023) “Senti, ma la?”. È una curiosità che diversi interlocutori appena conosciuti mi pongono quando, muovendoci tra le curve di una conversazione di circostanza, arriviamo a parlare della mia passione per malto e luppoli. “Sai, non è che me ne intenda tanto, – potrebbe essere il loro approccio prudente – ma mi piace bere una birretta ogni tanto”., partiamo allora distinguendo tra produzione di massa e industriale (la “birretta”) che di italiano ha solo il nome sulla bottiglia, a volte la provenienza degli ingredienti (che non importa granché, ai fini della qualità finale della bevuta) e di tanto in tanto neanche il luogo di produzione, e dall’altra parte la variegata espressione dei 900 microbirrifici artigianali disseminati dal nord al sud della penisola. Mi sentirei per prima cosa di ...