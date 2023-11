La Bbc ammette l’errore sull’ospedale di Gaza | ma “non ha rimpianti”

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 30 novembre 2023) Joseph Pulitzer, che ha dato il nome al più importante premio giornalistico al mondo, il Premio Pulitzer, è stato un giornalista, editore e politico ungherese naturalizzato statunitense. Probabilmente aveva il potere di vedere, o almeno prevedere, il futuro. E la storia gli ha dato ragione. Un suo famoso aforisma recita: “Una stampa cinica e mercenaria, prima o poi, creerà un pubblico ignobile”. Guardando con attenzione, e non bisogna essere degli addetti ai lavori per rendersene conto, l’informazione è malata. Soffre di politicamente corretto, di propaganda urlata e di totale mancanza di obbiettività nel riportare i fatti. In parole povere la verità, anche se riportata negli articoli e nei servizi che i media sfornano più volte al giorno, giorno dopo giorno, viene sapientemente nascosta nei commenti di parte o veicolata dalle linee editoriali che obbligano i giornalisti a diventare ...