Krampus a Dobbiaco 2023 | l’ordinanza frena i diavoli che rischiano multe

Leggi su cultweb

(Di giovedì 30 novembre 2023) Tempi duri per i: il sindaco diin Alto Adige, ha firmato un’ordinanza comunale con cui ha voluto limitare la circolazione delle celebri maschere demoniache nel giorni 5, 6 e 8 dicembre per partecipare alla sfilata di San Nicola. Questo vuol dire, dunque, che la tradizionale comparsa deinon potrà esulare gli appuntamenti pubblici previsti per la festa. In caso contrario sono previste delleche vanno dai 50 ai 300 euro. Per quale motivo, però, si è sentito il bisogno di questo tipi di provvedimento? A dire il vero le maschere tradizionali dei, con i loro denti aguzzi e la morfologia a metà strada tra un animale selvatico ed un demone, sono spaventose. Per questo motivo, dunque, già da molto tempo chi partecipa alla sfilata mascherato ha il dovere di rispettare ...