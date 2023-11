Kissinger | Tajani | ' amico Italia e sostenitore convinto relazioni transatlantiche'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 novembre 2023) Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Voglio ricordare, Premio Nobel per la pace, come undell'delle. Un pilastro della diplomazia, i giovani impareranno dai suoi scritti l'arte del dialogo e del negoziato sempre per il bene degli equilibri globali". Lo ha scritto si X il vice premier e ministro degli Esteri Antoniocommentando la morte dell'ex segretario di Stato americano.