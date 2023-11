(Di giovedì 30 novembre 2023) Berlino, 30 nov. (Adnkronos/Dpa) - "Henryha plasmato la politica estera americana come pochi altri. Il suo impegno a favore dell'amicizia transatlantica tra Stati Uniti e Germania è stato significativo ed è sempre rimasto vicino alla sua patria tedesca. Ilhaun". Lo ha scritto il cancelliere tedesco Olafsui social media, rendendo omaggio a, morto ieri nella sua casa nel Connecticut all'età di 100 anni, rifugiato tedesco della Seconda Guerra Mondiale che divenne segretario di stato americano e imponente mediatore di poteredurante la seconda metà del XX secolo.

Un'Europa a due velocità per arrivare all'Europa di tutti. Incontro con Romano Prodi

Ci sono stati i viaggi di Olaf, di Emmanuel Macron, di rappresentanti di singoli Paesi che ... È chiaro che sono stati commessi dei grandi errori: perché, come ha detto, se esistono tre ...

Kissinger: Scholz, ‘il mondo ha perso un diplomatico speciale’ La Sicilia

E' morto Henry Kissinger, per decenni protagonista assoluto della politica estera Usa TGCOM

Feuerpause im Gaza-Krieg bis mindestens morgen

An den Küsten und in Teilen Vorpommerns gelegentlich Schnee-, teils Schneeregenschauer, im Binnenland Wechsel von Sonne und Wolken. Höchstwerte minus 4 bis plus 3 Grad. Morgen wechselnd bewölkt, von ...

Krankenhäuser rufen zu Grippe- und Covid-Impfungen auf

Berlin: Angesichts der wachsenden Zahl von Atemwegserkrankungen appelliert die Deutsche Krankenhausgesellschaft an die Bevölkerung, sich gegen Grippe und Covid impfen zu lassen. Verbandschef Gaß sagte ...