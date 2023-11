(Di giovedì 30 novembre 2023) (Adnkronos) – Le foto che li ritraggono insieme, sorridenti, lei in un elegante tailleur blu notte, lui in completo blu. Tra gli ultimi impegni pubblici di Henry, spentosi oggi all’età di 100 anni, anche l’incontro acon la premier Giorgiaa fine luglio. Il faccia a faccia tra i due, a chiusura della missione della presidente del Consiglio e del suo esordio alla Casa Bianca alla ‘corte’ di Joe Biden, si era tenuto nel massimo riserbo, nella suggestiva cornice di Villa Firenze, residenza dell’ambasciata italiana aDc. Dopo la visita al cimitero di Arlington,era sparita dai ‘radar’ dei giornalisti che l’avevano seguita negli States. Ben due ore di colloquio con “una delle menti più lucide,didella ...

Dalla Cina alla Russia, dagli Stati Uniti all'Europa. I leader di tutto il mondo hanno espresso il loro cordoglio per l'ex segretario di stato Henry ... (ilfoglio)

Il cordoglio per la morte di Henry Kissinger : da Meloni a Bush - da Netanyahu a Putin

(Adnkronos) – Le foto che li ritraggono insieme, sorridenti, lei in un elegante tailleur blu notte, lui in completo blu. Tra gli ultimi impegni ... (nuovasocieta)

Kissinger - Meloni : “Lucido punto di riferimento”. Quando ‘sparì’ a Washington per vederlo

(Adnkronos) – Le foto che li ritraggono insieme, sorridenti, lei in un elegante tailleur blu notte, lui in completo blu. Tra gli ultimi impegni ... (forzearmatenews)

Kissinger - Meloni : “Lucido punto di riferimento”. Quando ‘sparì’ a Washington per vederlo

(Adnkronos) – Le foto che li ritraggono insieme, sorridenti, lei in un elegante tailleur blu notte, lui in completo blu. Tra gli ultimi impegni ... ()

Kissinger - Meloni : “Lucido punto di riferimento”. Quando ‘sparì’ a Washington per vederlo

In Italia Henry Kissinger ha avuto tante passioni e amicizie e metterle in fila tutte è impossibile, scriveva sul Foglio Giulio Meotti. Ci sono ... (ilfoglio)

L'amicizia di Kissinger con Mario Draghi e l'incontro con Meloni

... È morto Henry, l'ex segretario di stato americano aveva 100 anni Il cordoglio per la morte di Henry: daa Bush, da Netanyahu a Putin In Italia Henryha avuto ...

Meloni: Kissinger punto di riferimento diplomazia RaiNews

L'amicizia con l'Italia e l'omaggio di Meloni: "Kissinger punto di riferimento della diplomazia" ilGiornale.it

USA, muore a 100 anni l’ex segretario di Stato Henry Kissinger

L'ex Segretario di Stato americano e premio Nobel per la pace Henry Kissinger, è morto all'età di 100 anni nella sua casa in Connecticut.

Manovra: Castellone (M5s), Ocse inchioda Meloni su crescita zero

"Anche l'Ocse non può fare a meno di inchiodare il Governo Meloni su crescita zero, aumento del debito, bassi salari dei lavoratori italiani. L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo ...