Kissinger | Gianni Agnelli ‘l’amico italiano’ | andavano insieme allo stadio a tifare Juve

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 30 novembre 2023) Il presidente della Fiat era "un uomo del Rinascimento" Era il presidente della Fiat"l'amico italiano" per eccellenza di Henry, con il quale ha condiviso una lunga e profonda amicizia, che lui adorava come "uomo del Rinascimento". Un'amicizia anche sportiva, tifando con lui talvoltatorinese per lantus ma anche