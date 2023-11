Kissinger e l’oscuro avvertimento a Moro | “Stop compromesso storico o la pagherà cara”

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 30 novembre 2023) (Adnkronos) – C'è un'ombra inquietante legata alle vicende politiche dell'Italia della prima metà degli anni '70 nella biografia di Henry: riguarda i suoi rapporti con Aldo, lo statista democristiano che sosteneva una politica inclusiva delle forze politiche socialiste e comuniste, perseguita di pari passo con l'allora segretario del Partito comunista Enrico Berlinguer, fautore del '' tra le forze popolari antifasciste, progetto politico propugnato dopo il golpe in Cile. Quando il 25 settembre del 1974 in qualità di ministro degli Esteri si presentò all'allora segretario di Stato americano, daavrebbe ricevuto unperentorio: "Onorevole lei deve smettere di perseguire il suo piano politico per portare tutte le forze del suo ...