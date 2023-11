Kissinger e la sua sorprendente vita sentimentale

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 30 novembre 2023) (Adnkronos) – Quando si parla di Henry, la prima cosa che viene in mente non è la sua. Eppure, negli anni in cui il suo nome era sinonimo di politica estera americana, nei salotti di Washingtonera anche noto come "il playboy della West Wing", l'ala ovest della Casa Bianca. E sui tabloid la relazione con Jill St. John, prima Bond girl americana, tenne a lungo banco. Anche perché i due una notte misero inavvertitamente in funzione l'allarme della villa di lei a Hollywood mentre uscivano dalla piscina. "Cosa pensate? Le insegno a giocare a scacchi", rispose il diplomatico. Poi entrambi furono costretti a negare di essersi sposati segretamente. Consigliere per la sicurezza nazionale e poi segretario di Stato fra il 1969 e il 1977,approdò ...