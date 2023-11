Kim Yo Jong | le armi nucleari non sono negoziabili

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata : è martedì 28 novembre 2023 LA tregua ... (today)

Nuova tregua a Gaza - Roma spiata da Kim Jong-un - Turetta e il "vizio di mente" - schianto frontale (4 morti) e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

In prima fila, nell' aiutare Kim Jong Un ad eludere le sanzioni internazionali, ci sarebbero svariati intermediari cinesi. Cosa dice l'ultimo ... (it.insideover)

Un piano per aggirare le sanzioni : la mossa della Cina per aiutare Kim Jong Un

Lo 0,09% contro Kim : le strane elezioni in Corea del Nord

Una foto diffusa dai media statali mostrava il presidente nordcoreanoUn mentre votava, in piedi davanti a due scatole: una verde per l'approvazione e l'altra rossa per il dissenso. " Il ...

Roma spiata da un satellite della Corea del Nord, immagini visionate da Kim Jong-un. «Foto anche della Casa Bi ilmessaggero.it

Allarme per il satellite di Kim Jong-Un: "Abbiamo foto della Casa Bianca e di Roma" ilGiornale.it

Spunta la verità su Han Kwang-song: l’ex Juventus era seguito ovunque dagli agenti nordcoreani

Han Kwang-song è ricomparso con la maglia della sua nazionale dopo un buco di tre anni, adesso si viene a sapere che gli agenti nordcoreani lo ...

Lo 0,09% contro Kim: le strane elezioni in Corea del Nord

La notizia, comunicata dalle autorità elettorali della Corea del Nord, è una rara menzione ufficiale del dissenso politico. Ecco che cosa significa ...