Kevin Owens sul ritorno di CM Punk | “Se vorrà divertirsi | sarà grandioso”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 30 novembre 2023) Ildi CMa Survivor Series è stata una delle più grandi sorprese di tutti i tempi. La compagnia ha deciso di cavalcare l’onda deldando la possibilità adi chiudere l’ultimo episodio di RAW con un promo: il Second City Saint si è detto subito emozionato per ile non vede l’ora di mettersi a lavoro sul ring. Ovviamente, subito dopo ildel wrestler di Chicago, si sono scatenate le speculazioni riguardo al futuro dell’atleta con la compagnia, sottolineando i problemi di temperamento che lo stesso ha avuto nei suoi trascorsi in AEW. Parlando a James Williams,ha parlato deldi CMin WWE e l’ex Universal Champion si è lasciato ad andare a una ...