Kate Middleton | trapelato l’agghiacciante retroscena | “Terrorizzata ” | La colpa è tutta sua

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 30 novembre 2023) La principessa del Gallesha rivelato qualcosa di inaspettato: essere parte della famiglia reale è qualcosa che terrorizza. La bellaè l’incarnazione perfetta del prototipo di principessa: elegante, raffinata e sempre sorridente. Non è mai fuori luogo, è sempre vestita nella maniera più consona alla situazione in cui si trova. Per questo è considerata dagli esperti un’icona di stile ed eleganza. Si dice che sia a lei che a sua cognata Meghan Markle (moglie del principe Harry), sia stato consigliato di ispirarsi alla loro defunta suocera, Lady Diana. All’epoca, la moglie del principe Carlo era considerata come una delle donne più belle del pianeta: con il suo fisico longilineo e i suoi occhi chiari, profondi e tristi, era una persona davvero affascinante. Inoltre dettava ...