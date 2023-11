Kamasutra in casa | i posti più strani di casa in cui fare l’amore

Leggi su dilei

(Di giovedì 30 novembre 2023) È innegabile: quando si pensa ain luoghi inconsueti o con posizioni particolari non può che venire a mente il K?mas?tra. Le posizioni acrobatiche del K?mas?tra possono essere perfette per sperimentare qualcosa di nuovo con il partner e arrivare a vette di piacere veramente uniche, soprattutto se abbinate a luoghi diversi dal letto. Per questo trattato dell’India antica le posizioni sessuali hanno un valore di appagamento e di benessere sia fisico che mentale. È un libro che può tranquillamente essere definito un “Trattato sul”; è stato scritto intorno al III secolo d.C. dal filosofo indiano Mallan?ga V?tsy?yana ed il punto focale del manuale è il benessere, per cui vengono descritte particolari situazioni e pratiche sessuali per raggiungere l’apice del piacere con il partner. Con questa atmosfera affascinante ed ...