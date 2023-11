All’Allianz Stadium il match valido per la dodicesima giornata di Serie A 2023/2024 tra Juve e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e ... (calcionews24)

Vlahovic o non Vlahovic ? E' il dilemma amletico che attanaglia la Juve da quasi tre anni. Chiesa si è fermato per un grave infortunio... (calciomercato)

Vlahovic non segna più e i dubbi restano : è colpa di Allegri o non è da Juve? E il vero pericolo è il contratto

Il discorso, secondo La Gazzetta dello Sport, è in una fase di stallo, ma Giuntoli e Manna mantengono vivi i contatti per cercare la svolta. (247.libero)

Juve - un rinnovo non torna : pericolo di perdere un big a zero - Top News

TORINO - Juve ntus e Inter si affrontano all'Allianz Stadium in un derby d'Italia d'altissima classifica, che vale il primo posto in Serie A alla 13ª ... (247.libero)

LIVE - Benevento - Monterosi 2 - 1, Serie C 2023/24 (DIRETTA)

Il Benevento deve rispondere aStabia e Picerno per inseguire la vetta della classifica del Girone C di Lega Pro. Le Streghe ...minuti ha alzato il proprio baricentro e prova a mettere in...

Juve, perché Vlahovic rischia di diventare un caso: il pericolo da evitare Corriere dello Sport

Lucchese-Juventus Next Gen Coppa Italia Serie C | La sintesi Juventus Football Club

Juve, pericolo Tottenham per Iling-Junior

Samuel Iling-Junior e un futuro ancora tutto da scrivere. Il centrocampista inglese classe 2003 potrebbe salutare la Juventus già a gennaio per accettare la corte del Tottenham.

Marotta ha battuto la Juve: nuovo colpo a zero dell’Inter

La Juve sembra già essersi ritirata dalla corsa al parametro zero: Beppe Marotta ha già avuto la meglio su Giuntoli ...