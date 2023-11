Juve | John Elkann e il futuro | “Exor non vende | questo è l’anno zero”

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 30 novembre 2023) (Adnkronos) – Lavenduta a un fondo straniero? No, parola di. "Non siamo stati approcciati da alcun fondo straniero, né lo abbiamo fatto noi, non è una prospettiva che ci interessa", dice l'amministratore delegato di, si esprime così a proposito di eventuali interesse di fondi esteri per lantus in occasione dell’Investor day della holding. "L'attuale vertice – aggiunge- ha risolto tutti i problemi sportivi. Per laè l'annoe l'aumento di capitale è necessario per attraversareannoe dare forza per affrontare il prossimo triennio con forti ambizioni in campo e fuori e per poter eccellere". La, allenata da Massimiliano Allegri, attualmente è ...