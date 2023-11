Juve | i convocati di Allegri in vista del match contro il Monza

Juve Stabia-Sorrento - i convocati di mister Pagliuca per il derby

Ucraina-Italia - dai convocati fuori in 5 : pure uno della Juventus!

Juve - i convocati di Allegri per la gara con l'Inter : la scelta su Locatelli

Juventus - i convocati di Allegri per la partita di stasera contro l’Inter

Monza - Juventus, ritorno UFFICIALE: i convocati di Allegri

Monza - Juventus. Tutto pronto per la sfida di venerdì sera valida per la quattordicesima giornata di campionato. Recupero top per Allegri. Vigilia di Monza - Juventus e canonico incontro pre - gara ...

Monza-Juve, i convocati di Allegri: un rientro e quattro indisponibili Corriere dello Sport

Monza-Juventus, i convocati bianconeri: un rientro importante per Allegri Tuttosport

Convocati Juventus: i 23 giocatori scelti da Allegri per la sfida contro il Monza

Dopo il pareggio dello scorso weekend contro l'Inter, la Juventus aprirà la 14esima giornata di Serie A con la trasferta a Monza. Per l'occasione Massimiliano Allegri può contare nuovamente sul capita ...

Monza-Juventus, i convocati di Allegri: presenti Danilo, Alex Sandro e Locatelli

Venerdì 1° dicembre, alle ore 20:45, la Juventus affronta, in trasferta, il Monza. Entrambe le squadre arrivano da un 1-1: contro l'Inter i bianconeri, contro il Cagliari i brianzoli. Di seguito la ...