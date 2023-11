(Di giovedì 30 novembre 2023) Ladellantus non è una prospettiva attuale per John. Il CEO di Exor (holding della famiglia Agnelli-), poco...

Elkann “Anno zero Juve - ora un triennio ambizioso”

Elkann “Anno zero Juve - ora un triennio ambizioso”

Elkann "Anno zero Juve - ora un triennio ambizioso"

Juve - John Elkann e il futuro : “Exor non vende - questo è l’anno zero”

Juve - John Elkann e il futuro : “Exor non vende - questo è l’anno zero”

Juve - John Elkann e il futuro : “Exor non vende - questo è l’anno zero”

Juve, Elkann: 'Cessione del club non ci interessa. Allegri Speriamo di vincere ancora con lui'

MOMENTOha commentato brevemente anche l'andamento in campionato dei bianconeri: ' Un punto contro l'Inter è un risultato importante , ma dobbiamo avere i piedi per terra'. FUTURO ...

Elkann “Anno zero Juve, ora un triennio ambizioso” Il Tempo

Elkann: «Cessione Juventus Non ci interessa al momento» Calcio e Finanza

ELKANN assicura: "La cessione del club non ci interessa, l'obiettivo è tornare a eccellere"

Poco prima dell’investord day di Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann, il CEO John Elkann è tornato a parlare di Juventus, concentrandosi in particolare sulla possibilità di delisting del ...

Juve, John Elkann e il futuro: "Exor non vende, questo è l'anno zero"

(Adnkronos) - La Juve venduta a un fondo straniero No, parola di John Elkann. "Non siamo stati approcciati da alcun fondo straniero, né lo abbiamo fatto noi, non è una prospettiva che ci interessa", ...