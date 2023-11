Juve | Elkann | ‘Cessione del club non ci interessa Allegri? Speriamo di vincere ancora con lui’ | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 30 novembre 2023) 2023-11-30 17:05:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: La cessione dellantus non è una prospettiva attuale per John. Il CEO di Exor (holding della famiglia Agnelli-), poco prima dell’investor day, è tornato a parlare delbianconero, concentrandosi in particolare sulla possibilità di delisting del titolontus e anche su una possibile cessione della società, argomenti già trattati anche nella recente assemblea degli azionisti del(23 novembre). Rapido il commento sulla possibilità di togliere da Piazza Affari il titolo dellantus (“Non commento speculazioni”), più articolata la risposta dia chi gli chiedeva della potenziale cessione del...