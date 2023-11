Juve | Allegri può sorridere | le ultime su Danilo

Massimiliano Allegri nella prossima stagione potrebbe non essere più l'allenatore della Juve ntus. Come riporta Il Corriere dello... (calciomercato)

E quando meno te lo aspetti, ecco riapparire il fantasma di Antonio Conte . Che qualcuno ultimamente ha visto aggirarsi in carne ed ossa dalle pa... (calciomercato)

Juve - Moggi : «Non capisco perché cambiare Allegri con Conte»

Le parole di Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, sul possibile ritorno in panchina di Antonio Conte Luciano Moggi, ex dirigente, ha ... (calcionews24)