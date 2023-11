Juve | Allegri | ' Futuro? Vado d' accordo con dirigenza'

Le parole di Massimiliano Allegri , tecnico della Juve , in conferenza stampa in vista della sfida contro il Monza Massimiliano Allegri ha parlato ... (calcionews24)

Monza-Juventus - Allegri : “Dobbiamo dare seguito al pari con l’Inter. Obiettivi? Fondamentale entrare in Champions”

“Oltre a non aver ancora perso in casa, il Monza l’anno scorso è l’unica squadra che ci ha portato via 6 punti e a cui noi non abbiamo fatto ... (sportface)