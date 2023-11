Jon Moxley | “La AEW dovrebbe sempre cercare di differenziarsi”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 30 novembre 2023) QT Marshall ha sorpreso un po’ tutti quando ha annunciato di essere in procinto di abbandonare la AEW a fine anno. Alcuni report ipotizzano che QT fosse infelice della sua rimozione da Collision su richiesta di CM Punk e che, inoltre, fosse convinto che la compagnia stesse pian piano cambiando rotta, avvicinandosidi più alla NJPW. Parlando con Liam Crowley per Comic Book, Jonha parlato dell’importanza per la AEW di attenersia ciò che doveva essere inizialmente, prendendo come esempio di ciò che può differenziare la compagnia dal resto del mercato il recente Texas Death Match fra Adam Page e Swerve Strickland. Qualcosa che nessun altro sa fare “Quando si parla di match come quello, si tratta di una piccola cosa che possiamo fare meglio di chiunque altro. Questa è una cosa che ricordo di aver detto a ...